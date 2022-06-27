Шольц выступил против запрета поставок российского золота в ЕС
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о «постоянном совершенствовании санкций» в отношении России. Тем не менее, отметил, что предложение США по запрету на экспорт золота в Европу следует обсуждает не G7, а в ЕС.
Шольц подчеркнул, что решение по запрету импорта российского золота в ЕС нельзя принять на уровне «Большой семерки». При этом канцлер считает, что такие санкции против России «имеют смысл», потому что способствуют дальнейшему ослабеванию страны и отставанию от технического прогресса.
Канцлер ФРГ указал на то, что остаются «вызовы, которые только предстоит преодолеть». По его словам, страны ЕС всегда говорили, что ограничения должны наносить ущерб России и ее руководству, а не возвращаться бумерангом. Сегодня наблюдается картина, когда они имеют последствия для обеих сторон.
По словам Шольц, правительство Германии еще в декабре прошлого года начало подготовку к преодолению санкционных последствий, в частности в энергетическом секторе. Однако той решительности оказалось мало и сегодня многие страны ЕС испытывают дефицит энергоресурсов.
Напомним, ранее сообщалось, что Германия безуспешно пытается договориться с Катаром на поставки газа. Катар готов только на долгосрочные контракты от 20 лет, однако они будет мешать переходу ЕС на «зеленую энергетику» и нарушать климатические Парижские соглашения.
Опубликовано: Иван Перов
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