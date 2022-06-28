Агрономы объяснили, как поступить, если на смородине начинают желтеть листья

Если листья на кустах смородины желтеют, скручиваются, опадают, а до весны еще далеко, это говорит о том, что растению чего-то не хватает.

Пожелтение листьев в июне может быть вызвано резкими перепадами температур, а также отсутствием влаги или ее избытков. Необходимо тщательно контролировать полив.

Недостаток и переизбыток влаги одинаково опасны. Дл полива каждого куста нужно несколько ведер воды, причем только теплой и отстоявшейся.

Нижние листья желтеют и скручиваются, когда растению не хватает магния. Здесь помогут сульфат магния, доломитовая мука, древесная зола.

Дефицит азота проявляется в вытягивании веток одновременно с изменением цвета листьев. В этом случае стоит использовать мочевину, селитру или птичий помет.

При нехватке калия листья желтеют по краям, стоит внести сульфат калия или калимагнезию. А если листья сохнут по краям, нужно восполнить дефицит железа с помощью его сульфата.

Листья могут желтеть из-за проблем с корневой системой. Грунт необходимо рыхлить, чтобы корням поступал кислород.

Причиной пожелтения листьев могут быть и болезни. С ними лучше всего бороться при помощи биопрепаратов, которые не содержат ядовитых химических веществ.

Вредители тоже могут вызвать пожелтение листьев. Чаще всего это паутинный клещ, стеклянница или галловая тля. В этом случае помогут народные методы или готовые инсектициды.

Многие проблемы можно предотвратить, если вовремя принять профилактически меры. Это своевременная обрезка кустов, обработка кустарников специальными препаратами и тщательное рыхление земли осенью для уничтожения личинок вредителей.