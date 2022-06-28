Израиль смягчил правила проведения абортов в ответ на «грустное» решение США

Новые правила пребывания беременности в Израиле упразднят комитеты по утверждению абортов, а также предоставляй доступ к специальным таблеткам в местных медицинских учреждениях.

Министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц отметил, что правительство приняло решение по смягчению правил прерывания беременности в ответ на «гарусное» решение Верховного суда США на прошлой неделе. Напомним, американский суд отменил федеральное регулирование вопроса об абортах, что вызвало принятие законов о запрете прерывания беременности сразу в 26 штатах.

Теперь в Израиле женщины получат права к таблеткам для абортам, а также отмену требований по предоставлению специальному комитету мотивации для прерывания беременности. Другими словами, теперь женщинам Израиля не нужно будет специальное решение для прерывания беременности.

Ницан Горовиц подчеркнул, что решение Верховного суда США перевернуло ситуацию с правами женщин не только на территории той страны, которая считается оплотом демократии, но и во всем мире. По его словам, женщина имеет полное право распоряжаться своим телом.

Израильский министр также добавил, что американский процесс по частичному запрету абортов отбрасывает лидера свободного и либерально мира (имеется ввиду президента США Джо Байдена) минимум на 100 лет назад.

Впрочем, американские и европейские эксперты считают, что решение Верховного суда США — тонкая политическая технология. Она призвана отвлечь внимание американцев от насущных проблем в виде инфляции, роста цен на топливо, падения ВВП и многих других экономических неурядиц.