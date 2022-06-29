Набиуллина: Центробанк России не будет снижать ключевую ставку по инфляции

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не намерен снижать ключевую ставку по мере снижения инфляции в стране. При этом возможности для дальнейшего снижения ставки есть.

Эльвира Набиуллина отметила, что несмотря на возможности снижения ключевой ставки в дальнейшем, Центробанк России не будет ориентироваться на снижение инфляции в стране при принятии таких решений. Более того, в ЦБ не видят «дефляционной спирали» — то есть, регулярного снижения стоимости товаров и услуг.

Глава ЦБ указала на то, что российские банки находятся в устойчивом положении, поэтому Центральный банк также не намерен докапитализировать их. Рисков для банкротства крупнейших государственных и коммерческих банков не наблюдается.

Набиуллина выступила против предложения главы Минфина России Силуанова по валютным интервенциям для снижения курса рубля. По ее мнению, управляемый курс валют снижает самостоятельность финансово-кредитной политики России.

При этом ЦБ поддерживает решение российских компаний, которые намерены досрочно погасить валютные долги, как перед государством, так и перед иностранными инвесторами. В данный момент идет поиск механизмов такой досрочной оплаты.

ЦБ России будет участвовать в новых валютных торгах, но не для ослабления российского рубля («вброса» валюты на рынок), а для поддержки ликвидности. Искусственное ослабление рубля регулятор не поддерживает.