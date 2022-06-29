Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина предупредила о риске девальвации российского рубля в том случае, если «система» будет пытаться вернуть курс к прежним значениям.

Набиуллина подчеркнула, что все попытки вернуть курс российского рубля к прежним значениям не будет иметь успеха, так как «тот курс был при старых условиях». В противном случае, она предупредила о риске девальвации.

Глава ЦБ РФ указала на заявление «многих», которые говорит о необходимости управлять курсом. При этом они забывают «о номинальности управления при таком сценарии». По ее словам, подобная картина наблюдалась в начале «нулевых», когда реальный курс все равно рос.

Если начать управление номинальным курсом, то он уйдет в инфляцию, так как показатели банков и реальный курс будет разным. Набиуллина подчеркнула, что для бизнеса более важен реальный курс, а не обменный.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов не исключил начала валютных интервенций для возвращения российского рубля к значению 70-80 за доллар. В правительстве считают, что это оптимальный курс для российского бюджета.