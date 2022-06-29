Зеленский потребовал от НАТО гарантий безопасности для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководству блока НАТО с призывом предоставить Украине гарантии безопасности.
Украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления на саммите НАТО в Мадриде 29 июня заявил, что Украине необходимы гарантии безопасности.
Он потребовал, чтобы НАТО нашло место для Украины в коллективном пространстве безопасности.
Также Зеленский обратил внимание на необходимость противовоздушной и противоракетной обороны для Украины, а также военной и экономической помощи.
По поводу значения денежной помощи для Украины президент сказал, что она не настолько же востребована, как и помощь оружием.
Саммит Североатлантического блока проходит в Мадриде с 28 по 30 июня, всего в нем поучаствует 40 руководителей государств.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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