Зеленский потребовал от НАТО гарантий безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководству блока НАТО с призывом предоставить Украине гарантии безопасности.

Украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления на саммите НАТО в Мадриде 29 июня заявил, что Украине необходимы гарантии безопасности.

Он потребовал, чтобы НАТО нашло место для Украины в коллективном пространстве безопасности.

Также Зеленский обратил внимание на необходимость противовоздушной и противоракетной обороны для Украины, а также военной и экономической помощи.

По поводу значения денежной помощи для Украины президент сказал, что она не настолько же востребована, как и помощь оружием.

Саммит Североатлантического блока проходит в Мадриде с 28 по 30 июня, всего в нем поучаствует 40 руководителей государств.