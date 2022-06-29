НАТО официально пригласило Швецию и Финляндию в альянс
Государства Североатлантического альянса НАТО официально заявили, что приглашают Швецию и Финляндию в организацию. Об этом сообщили на второй день саммита в Мадриде.
Не успел офис Зеленского сообщить об отсутствии желания НАТО видеть Украину в альянсе, как военно-политический блок официально пригласил присоединиться к себе Швецию и Финляндию.
Йенс Столтенберг отметил, что безопасность Швеции и Финляндии для НАТО имеет огромное «приоритетное значение». Генсек альянса пообещал, что альянс будет поддерживать безопасность стран в том числе и в период присоединения, который может занять некоторое время.
Ранее российская сторона выступала против вступления Финляндии и Швеции в альянс. Проблема состояла в том, что при вступлении этих стран в НАТО, некоторые регионы России оказывались в «кольце».
Однако позже заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Финляндия и Швеция в составе НАТО «не несут новых угроз для российской стороны». При этом, по его прежнему заявлению, расстановка сил в регионе поменяется — Россия усилит северные границы.
Опубликовано: Иван Перов
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