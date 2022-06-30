Мирошник: войска РФ и ЛНР полностью заняли территорию НПЗ в Лисичанске
Посол ЛНР в России Родион Мирошник утверждает, что территория нефтеперерабатывающего завода в Лисичанске перешла к союзным войскам РФ и милиции Луганска.
30 июня посол Луганской Народной республики в РФ Родион Мирошник официально сообщил о зачистке Лисичанского нефтеперерабатывающего завода силами России и ЛНР от ВСУ. По словам Мирошника, контроль над зоной предприятия перешёл к союзным войскам спецоперации.
Также Родион Мирошник утверждает, что силы РФ и ЛНР завершили зачистку завода РТИ, выбив подразделения украинских военных за пределы комбината.
Кроме того, вооружённые силы России и Луганска заняли ключевые позиции в Лисичанске, отрезав врагу путь к отступлению. Самая значимая трасса в районе Лисичанск-Артёмовск полностью контролируется коалицией РФ и ЛНР, заявил Мирошник.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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