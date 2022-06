США обвинили пять китайских компаний в поддержке российской армии

Администрация президента США Джо Байдена обвинила пять компаний Китая в поддержке российской военной и оборонной промышленности. Все они были внесены в «черный список» международной торговли.

Министерство торговли США заявило, что пять китайских компаний продолжали поставлять товары российским предприятиям военно-оборонной промышленности после ведения санкций. В администрации американского президента приняли решение внести их в «черный список» международной торговли.

Под раздачу попали не только китайские компании. Всего США внесли в «черный список» 31 организацию из ОАЭ, Пакистана, Сингапура, Узбекистана, Великобритании, Вьетнами и Литвы. При этом 80% (25) работали за пределами стран регистрации (например, организация могла быть зарегистрирована в Литве, а производить товары в Африке).

Заместитель министра торговли по промышленности и безопасности США Алан Эстевес заявил, что внесение частных компаний в «черный список» торговли — это мощный сигнал организациям по всему миру. Эстевес добавил, что если компании будут нарушать санкции и поддерживать Россию, то быстро «окажутся отрезанными от мирового рынка».

Примечательно, что военно-оборонная сфера не всегда производит товары прямого назначения. На вопрос представителю МИД КНР Чжао Лицзянь, поставляли ли «заблокированные» компании товары для российской армии, тот не подтвердил информацию, но и не опроверг.

Лицзянь еще раз повторил позицию китайских властей, которые выступают против санкций США против России. Он подчеркнул, что Китай и Россия «осуществляют торговые отношения на основе взаимоуважения и выгодны», поэтому никакая третья сторона не должна вмешиваться в эти процессы.

Посольство КНР в Вашингтоне прокомментировала ситуацию. Из сообщения следует, что китайская сторона не оказывает никакой военной помощи России или Украине. В посольстве пообещали, что примут всеобъемлющие меры для защиты прав китайских компаний. Утверждается также, что Министерство торговли США и администрация президента санкциями «нарушают международное право».

На данный момент международная торговля полностью остановлена с китайскими компаниями Connec Electronic Ltd, World Jetta и Logistics Limited. Кроме того, еще две компании — King Pai Technology Co и Ltd и Winninc Electronic — остаются у американцев «на карандаше».