30 июня пресс-служба Министерство обороны России сообщило, что за последним обменом военнопленных между ДНР и Украиной стоит лично Владимир Путин.

В четверг днём пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что состоявшийся обмен военнопленными между Киевом и Донецком проведён по приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина.

В результате обмена Россия смогла вернуть домой 144 своих военнослужащих, большинство из которых являются тяжелоранеными или больными.

Украинская сторона утверждает, что по итогам вчерашнего обмена на Украину вернулись 95 защитников "Азовстали", среди которых 43 являются солдатами нацбатальона "Азов" (запрещён в России).