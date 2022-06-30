Илон Маск неожиданно пропал из Твиттера по неизвестным причинам

Миллиардер Илон Маск на протяжении недели ничего не писал в Twitter, несмотря на то, что планирует купить эту социальную сеть.

До 21 июня твиты Маска были регулярными и постоянно попадали в заголовки СМИ. С 1 мая у него было как минимум по одному твиту в день.

22 июня он поставил несколько лайков, и после этого полностью отсутствует на платформе. Это загадочное исчезновение пока никто не может объяснить.

При этом Маск недавно достиг нового рубежа в Твиттере: теперь у него более 100 млн подписчиков.

Ранее Илону Маску тоже случалось пропадать из Твиттера. Например, в июне 2020 года после рождения сына он ничего не писал 4 дня, но заранее предупредил о своем отсутствии.

Возможно, пропажа Маска из соцсетей связана с его отдыхом или празднованием 51-го дня рождения. Правда, с 2002 года он всего дважды брал отпуск.

Миллиардер говорит, что опасается каникул. В 2000 году совет директоров PayPal уволил его с поста генерального директора, пока он ехал на отдых в Австралию. Во время отдыха в Южной Африке и Бразилии он заразился малярией.

Не исключено, что отсутствие Маска связано с проверкой достоверности аккаунтов и количества ботов, которую он запросил для закрытия сделки по покупке Twitter.