В голосовании по выбору места для площади Луганской народной республики (ЛНР) в Москве приняло участие более 50 000 человек. Большинство за переименование территории британского посольства.

Ранее адрес сменило посольство США в Москве — теперь дипломатическая миссия находится на площади Донецкой народной республики. Соответствующие постановление пару недель назад подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Название площади ДНР выбирали также — путем голосования на портале «Активный гражданин». Среди других предложенных вариантов были «площадь защитников Донбасса» и «площадь Героя России Владимира Жоги». Напомним, ранее посольство США в Москве находилось по адресу Большой Девятинский переулок. Старый адрес аннулировали.

Голосование проводили при условии, что после выбора места площади ДНР, начнут выбирать площадь ЛНР. Теперь порта «Активный гражданин» сообщает, что за выбор место проголосовало более 50 000 жителей Москвы.

Примечательно, что большинство проголосовавших склоняются к месту посольства Великобритании в Москве. Вполне возможно, британская дипломатическая миссия скоро начнет носить название площади ЛНР.