Гайдай опубликовал фото, разрушенного «мирного» дома в Лисичанске, но позабыл зафотошопить 122-мм орудие во дворе

Назначенный киевским режимом губернатор Луганской области Гайдай решил сорвать хайп на информации о попадании российских снарядов по мирному строению в Лисичанске.

Он опубликовал подборку фото, якобы разрушенных силами СВО гражданских объектов в Лисичанске, что должно было убедить читателя его канала в том, что кровожадные русские атакуют все подряд.

Но Сергей Гайдай просчитался и не зафотошопил на заднем дворе «мирного дома» накрытую брезентом 122-мм гаубицу и ящики со снарядами к ней.

Прмечательно, что на воротах дома кто-то мелом написал "Живут мирные люди".

Тем самым он только добавил в копилку российских следователей еще один неприкрытый факт нарушения Киевом правил ведения войны. Террористическая тактика ВСУ используется и поощряется властями с начала военной спецоперации.