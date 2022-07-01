Захарова прокомментировала решение ЮНЕСКО по украинскому борщу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала внесение «культуры приготовления украинского борща» в список наследия ЮНЕСКО.

Захарова подчеркнула, что первое упоминание борща, как блюда, содержится в путевых записках данцигского купца Мартина Груневега, датированных 1584-1585 годами. Она сделала вывод, что борщ — «это блюдо русских жителей Киева».

Ранее Захарова заявляла, что «русский борщ не нуждается в защите». Она обвинила украинизацию и национализм в присвоении блюда в собственные заслуги. По словам представителя российского МИД, на очереди могут оказаться «хумус, плов и свинина».

Мария Захарова также не понимала, почему украинский борщ признается нематериальной ценностью, которую нужно незамедлительно охранять и выразила сожаление о том, что «раньше его просто ели».

По словам Захаровой «русский борщ не нуждается в защите», потому что подлежит полному уничтожению сразу в тарелке. Она также обратила внимание на современный национализм, активно продвигаемый в Украине: «по логике украинского правительства украинизации могут быть подвергнуты самые разные блюда, в том числе плов и хумус, которые признаны национальными блюдами других народов».