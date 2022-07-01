В США в расширенный санкционный список «забыли» внести палладий, никель и титан из России

США расширили список товаров из России, в отношении которых теперь будет применен тариф 35%.

В перечень продукции импортируемой из России попали 570 товарных позиций.

Но наряду со сталью, алюминием и древесиной из России в списке почему-то не оказалось редких и редкоземельных металлов.

США традиционно закупает в России палладий, никель и титан. Причем поставки этих металлов не могут быть диверсифицированы США, альтернативы просто нет. Поэтому Белый дом просто не упомянул их в перечне.