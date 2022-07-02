Асмус рассказала о драме в своей семье, о пребывании в тюрьме и отъезде из России

Известная актриса Кристина Асмус представила картину "Булки". Она рассказала о съёмках, эпизоде, который снимали в настоящей тюрьме. Рассказала знаменитость и о семейной драме.

Кристина Асмус сегодня нарасхват у режиссёров. В текущем году уже вышли такие картины с Асмус, как "Хочу замуж", "Люся", "Своя война", "Булки". Последний фильм за неделю до выхода в кинотеатрах актриса с командой представила в МИА "Россия сегодня".

После показа журналистам удалось взять интервью у артистки, всех участников проекта.

Авторы представляют картину народной и понятным каждому, в отличие от голливудских блокбастеров с "идеальными людьми, идеальными видами и несуществующими диалогами".

Очень рады участники проекта, что фильм всё-таки вышел, так как вместо месяца снимался почти 2 года. Главная сложность заключалась в том, что действие фильма происходит на Шри-Ланке, где в 2020-2021 соблюдались строжайшие меры безопасности из-за пандемии коронавируса.

3 раза весь состав фильма прибывал на Шри-Ланку. Между тем Критина Асмус отметила:

Передо мной никогда не стоял вопрос об отъезде куда-либо из России. Только экспедиции в рамках съемок.

По сценарию персонаж Кристины попадает в тюрьму на Шри-Ланке. Съемки проходили в тихом городке, где криминала не было. Тюрьма была пустой в течение 10 лет, и кинодеятелям обещали: со съёмками проблем не будет. Но в ночь перед съемками в городе убили человека. Пришлось снимать в настоящей тюрьме в другом городе.

Затронули на презентации и тему отношений с родителями, которая для актрисы не очень приятная.

Вся жизнь моя и моя профессия - это про доказать что-то им и всем людям, которые в меня не верили.

Близкие родственники не верили в успех дочери.