Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении территории ЛНР.

В воскресенье, 3 июля 2022 года, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении территории ЛНР от украинских националистов.

Шойгу заявил, что союзные войска состоящие из российской армии и сотрудников Народной милиции ЛНР очистили от бойцов ВСУ Лисичанск, который был последним населённым пунктом контролируемым Украиной.

Освобождение Лисичанска стало финальным штрихом в спасении мирного населения от многолетнего террора киевского режима территории ЛНР.