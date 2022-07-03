Шойгу: Луганская Народная Республика полностью освобождена
Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении территории ЛНР.
В воскресенье, 3 июля 2022 года, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении территории ЛНР от украинских националистов.
Шойгу заявил, что союзные войска состоящие из российской армии и сотрудников Народной милиции ЛНР очистили от бойцов ВСУ Лисичанск, который был последним населённым пунктом контролируемым Украиной.
Освобождение Лисичанска стало финальным штрихом в спасении мирного населения от многолетнего террора киевского режима территории ЛНР.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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