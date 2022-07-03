В Узбекистане заявили о стабилизации ситуации в Каракалпакстане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что ситуация в автономном регионе страны Каракалпакстан стабилизировалась. При этом вчера сообщали о стрельбе по протестующим.

Власти Узбекистана во главе с президентом Шавкатом Мирзиёевым провели подключение по всем районам Каракалпакстана. На нем было объявлено, что глава государства находится в столице автономного региона Нукусе и пытается стабилизировать ситуацию всеми возможными способами.

При этом Шавкат Мирзиёев предупредил, что Узбекистан будет принимать строжайшие меры против нарушителей мира в регионе. После его обращения ситуация стабилизировалась и «возвращается в нормальное русло».

Накануне в Узбекистане было объявлено чрезвычайное положение. Протесты начались в столице автономного региона Нукусе 1 июля 2022 года. Вчера власти Узбекистана сообщили о попытке протестующих захватить государственное управление. В совместном заявлении правительства, Совмина и МВД Каракалпакстана говорилось, что протесты происходят за счет «внешних сил из-за границы».

Протестующие называют причиной протестов проект поправок в Конституцию государства. Предполагалось внести более 170 новых законов в 66 имеющихся статей. В частности — исключить суверенитет Каракалпакстана и права жителей региона на отделение на основании результатов всеобщего голосования.