Денисенко: Путин подписал указ о подготовке к технической мобилизации
Министр внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что президент России Владимир Путин подписал новый указ о подготовке к технической мобилизации. О «человеческой» пока речи не идет.
По словам Денисенко, указ Путина был подписал в четверг или пятницу. Техническая мобилизация в России предполагает перевод заводов и других предприятий на особый режим. При этом речь о «человеческой» мобилизации пока речи не идет.
Толчком к подготовке технической мобилизации послужили участившиеся обстрелы приграничных регионов Российской Федерации. Эксперты считают, что обстрелы со стороны ВСУ могут только учащаться. Так, ночью был обстрел Белгородской области, в результате которого пострадали и погибли несколько человек, кроме того, произошло сильное разрушение нескольких десятков жилых домов.
Предпосылки к «человеческой» мобилизации также есть. Не так давно Госдума РФ отменила ограничения к контрактной службе по возрасту. Причем сначала по верхнему пределу, а затем разрешила подписывать контракты на военную службу сразу после выпуска из средних школ по достижению 18 лет.
Напомним, ранее потолком возраста для заключения первого контракта на военную службу в РФ было 30 лет. Кроме того, перед заключение контракта по срочному призыву, солдат должен был отслужить не менее трех месяцев, теперь — он может подписать контракт сразу после школы.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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