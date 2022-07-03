Губернатор Белгородской области Гладков сделал заявление после обстрелов ВСУ

После ночных обстрелов Белгородской области с украинской стороны, губернатор региона Вячеслав Гладков сделал заявление. По его словам, удар был нанесен тремя ракетами «Точка-У».

Вячеслав Гладков отметил, что российские силы ПВО сбили ночью три ракеты «Точка-У», выпущенными с украинской стороны по самому Белгороду. Тем не менее, одна из ракет упала на жилой квартал, из-за чего произошел взрыв.

В результате инцидента четверо человек ранены (среди них один ребенок). Пострадавшим будет выплачено по 500 тысяч российское рублей единоразово помощи. Еще четыре человека погибли, однако только один из них гражданин России — его семье будет выплачено 3 млн российских рублей единоразово помощи. Три жертвы обстрела — граждани Украины.

Повреждено 40 частных домов и 21 многоквартирный. Они будут отремонтированы либо построены заново за счет бюджетных средств. Возможность восстановления определит специальная комиссия.

Губернатор Белгородской области добавил, что администрация города начала организацию пунктов временного размещения тех, кто лишился жилья в результате ночного обстрела ВСУ.