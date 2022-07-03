Авторитетное информационное агенство Bloomberg считает, что президент России Владимир Путин одним указом вызывал жесткую борьбу между Японией и западными странами.

Путин подписал указ о специальных экономических мерах в отношении месторождений «Сахалина-2», что спровоцировала борьбу между Японией и Западом за энергоресурсы.

На фоне этого премьер-министр Японии Фумио Кисида заявляет, что найдет способ снизить стоимость российской нефти в два раза. Он ссылается на решение G7 об установлении «потолка цен», однако в действительности такого решения не принято, обсуждалась только теория.

Кроме того, Кисида говорит об «альтернативных источниках» поставок, которых тоже нет. Отсюда возникает логичный вывод, что «Сахалин-2» и есть эта самая альтернатива для Японии. А, если это альтернатива энергоресурсов, то она российская, просто за более низкую стоимость.

Японский аналитик Хироши Хашимото считает, что если проект «Сахалин-2» будет реализован, то Япония получит топливо не просто по конкретным ценам, но и по самым низким в регионе. В дальнейшем это может спровоцировать панику спотовых цен, что подтолкнет Токио увеличить покупку не только российской нефти, но и газа.