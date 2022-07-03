Жители Берлина протестуют против поставок оружия в Украину
Сегодня, 3 июля 2022 года, жители Берлина вышли на протест против немецких поставок оружия Украине. Некоторые из них открыто выражают свою позицию и объясняют, почему вышли на митинг.
Так, один из участников протеста заявил, что «оружие существует не для установления мира, а для того, чтобы убивать». По его словам, нет смысла поставлять оружие для того, чтобы мир скорее произошел, скорее напротив — это навязывания продолжения боевых действий.
Еще один житель Берлина заявил, что Германия, как и остальные страны ЕС вместе с США посылают оружие Украине для навязывания собственных интересов. При этом, он подчеркнул, что об этом прямо заявили на саммите НАТО, который недавно прошел в Берлине.
Многие участники протестов считают, что поставки оружия Украине приведут к усилению влияния НАТО на боевые действия. Военно-политический блок стран заинтересован иметь контроль над всем восточным флангом, поэтому здесь все объяснимо. Однако это означает прямую провокацию России.
Россия будет вынуждена реагировать на экстенсиональная угроза, в том числе на размещение дальнобойного вооружения рядом со своей границей. Участники протестов напомнили, что сегодня ночью произошел обстрел Белгорода именно американским оружием.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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