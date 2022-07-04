Financial Times: Япония не сможет снизить стоимость российского газа и продолжит закупки по установленной цене

Авторитетное экономико-финансовое издание Financial Times пишет, что вопреки заявлению премьер-министра Японии Кисида, стоимость на российский газ снизить невозможно, а поставки придется продолжить.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что найдены механизмы для снижения стоимости на российские энергоресурсы в два раза. По его словам, они были выработаны на саммите стран G7 («Большой семерки»). Однако на самом деле, на саммите не было сказано про «найденные механизмы», а лишь про «приложение всех усилий для снижения стоимости на российские энергоресурсы».

«Большая семерка» рассматривала и установление «потолка цен», то есть стоимости газа и нефти, за которую нельзя будет выходить европейским компаниям при закупки российских энергоносителей. Тем не менее, по факту резкий рост цен на энергоносители и ограниченные перспективе перезапуска АЭС в Европе, так или иначе заставят ЕС и страны G7 покупать российское сырье по биржевой цене.

Президент и главный исполнительный директор Mitsui OSK Lines Такеши Хасимото отметил, что у Японии попросту нет альтернативы поставок российскому газу, которые она сможет покупать за приемлемую цену. Кроме того, все альтернативные поставщики требуют долгосрочные контракты минимум на 10-15 лет, но пока ни одна страна не готова подписывать такие документы.

Так, Германия до сих пор не может договориться с Катаром, так как последний требует заключение контрактов минимум на 20 лет. Такой срок фактически противоречит Парижским климатическим соглашениям. То есть, даже тогда, когда Германия и ЕС перейдут на «возобновляемые источники энергии» и в рамках программы откажутся от загрязняющего природу сырья, им все равно придется закупать газ из Катара.