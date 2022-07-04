Биржевая цена газа в Европе превысила $1700 за тыс. кубометров

Впервые с марта 2022 года биржевая цена на газ в Европе перевалила за отметку $1700 за тыс. кубометров. Котировки начали расти на фоне сообщений о забастовках в Норвегии.

Согласно данным площадки ICE Futures, стоимость газа для европейских компаний перевалила за отметку $1700 за тыс. кубометров. Стоимость фьючерса на август на нидерландском хабе TTF выросла на 5,55% и достигла $1709,79 за тыс. кубометров. Выше этой отметки стоимость газа в Европе поднималась только 9 марта 2022 года.

Котировки стоимости газа начали расти на фоне сообщений о планируемой забастовке в Норвегии. Рабочие энергетического сектора не довольны условиями и оплаты труда. По данным СМИ, стоимость добычи газа в Норвегии может сократиться на 13%.

Норвегия — не единственная европейская страна, испытывающая проблемы с газом. Так, сенатор Гамбурга по вопросам окружающей среды Йенс Керстан заявил, что зимой жителям региона будут выдавать отопление и горячую воду «по нормативам». Предполагается, что немцы будут получать горячую воду и отопление по графику.

Йенс Керстан отметил, что проблема состоит в предприятиях, которых необходимо обеспечивать газом. Производство нельзя останавливать, так как оборудование придет в негодность, поэтому жителям региона придется приготовиться «к холодной зиме».