Путин отдал приказ войскам отдохнуть и продолжить денацификацию Украины после освобождения ЛНР
На встрече с главой Минобороны России Сергеем Шойгу, президент России выслушал доклад о завершении демилитаризации ЛНР и сделал ряд распоряжений.
Российские войска «должны выполнять свои задачи в соответствии с уже утвержденными планами», отметил президент.
В разговоре глава оборонного ведомства сообщил президенту, что потери ВФУ за две последние недели составили 5 469 человек, 196 танков и другой бронетехники, 12 самолетов и 1 вертолет.
Путин выслушав доклад Шойгу, распорядился группам «Восток» и «Запад» придерживаться прежнего плана.
«Надеюсь, что на их направлении все будет проходить так же, как и на луганском происходило до настоящего времени», - выразил надежду Путин.
Силы же, которые принимали активное участие в освобождении ЛНР, по словам президента, заслужили отдых. Им также необходимо будет усилить свои возможности для дальнейшего продолжения СВО.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Путин отдал приказ войскам отдохнуть и продолжить денацификацию Украины после освобождения ЛНР
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