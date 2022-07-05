CNN: Минобороны Украины опровергло установку украинского флага на острове Змеиный
Телеканал CNN сообщает, что украинские военные не высаживались на острове Змеиный и не устанавливали там национальный флаг своей страны.
5 июля официальный представитель Министерства обороны Украины Наталья Гуменюк сообщила, что украинский флаг не был установлен на острове Змеиный. В интервью американскому каналу CNN Гуменюк призналась, что национальный флаг Украины был сброшен на территорию острова с вертолёта.
По словам Натальи Гуменюк, украинский флаг будет полноценно установлен на Змеином после высадке на острове десанта ВСУ, который также пока не занимает территорию данного участка фронта.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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