CNN: Минобороны Украины опровергло установку украинского флага на острове Змеиный

Телеканал CNN сообщает, что украинские военные не высаживались на острове Змеиный и не устанавливали там национальный флаг своей страны.

5 июля официальный представитель Министерства обороны Украины Наталья Гуменюк сообщила, что украинский флаг не был установлен на острове Змеиный. В интервью американскому каналу CNN Гуменюк призналась, что национальный флаг Украины был сброшен на территорию острова с вертолёта.

По словам Натальи Гуменюк, украинский флаг будет полноценно установлен на Змеином после высадке на острове десанта ВСУ, который также пока не занимает территорию данного участка фронта.