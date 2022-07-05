Guardian: желание НАТО противостоять России станет уязвимостью альянса

Газета The Guardian сообщила об уязвимости блока НАТО ввиду его решения противостоять России после начала спецоперации на Украине.

Британский новостной журнал The Guardian утверждает, что западный военный блок НАТО стал уязвим из-за несогласованного желания противостоять России, которое поддерживают не все участники Альянса.

По данным Guardian, прямого конфликта с Москвой хотят представители Великобритании и другие западные участники НАТО, в то время как Германия желает остановки спецоперации на Украине наиболее мирным путём.

Аналитики из Guardian уверены, что разобщённость Североатлантического альянса в вопросе стратегии действий в отношении России делают данный военный блок слабым и уязвимым.