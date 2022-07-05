Пушков: оскорбивший Германию посол Украины Мельник идёт на повышение
Сенатор Совфеда РФ Алексей Пушков оценил решение Киева поставить посла Украины в Германии Андрея Мельника замглавы украинского МИДа.
5 июля утром сенатор российского Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал публикацию в немецкой газете Bild, сообщившей, что посол Украины в Германии Андрей Мельник покидает пост в Берлине и едет в Киев, где станет заместителем главы украинского Министерства иностранных дел. Пушков отнёсся к ситуации с иронией.
По мнению российского политика Мельник, изначально оскорбивший народ Германии и назвавший немецкого канцлера "обиженной ливерной колбасой" теперь идёт на повышение по личному распоряжению Владимира Зеленского.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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