Пушков: оскорбивший Германию посол Украины Мельник идёт на повышение

Сенатор Совфеда РФ Алексей Пушков оценил решение Киева поставить посла Украины в Германии Андрея Мельника замглавы украинского МИДа.

5 июля утром сенатор российского Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал публикацию в немецкой газете Bild, сообщившей, что посол Украины в Германии Андрей Мельник покидает пост в Берлине и едет в Киев, где станет заместителем главы украинского Министерства иностранных дел. Пушков отнёсся к ситуации с иронией.

По мнению российского политика Мельник, изначально оскорбивший народ Германии и назвавший немецкого канцлера "обиженной ливерной колбасой" теперь идёт на повышение по личному распоряжению Владимира Зеленского.