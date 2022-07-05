Минфин РФ: российский рубль «раскачивается» из-за недостаточно сбалансированного рынка

Быстро растущие в цене доллар и евро отходят от минимумов, на которых оставались последние несколько недель. За один день доллар прибавил 10,3%, а евро — 8,5%.

Последний минимум доллара по отношению к российскому рублю был зафиксирован 29 июня 2022 года на отметке в 50,1. Относительно доллара такая стоимость рубля зафиксировала впервые с мая 2015 года, а относительно евро — с октября 2014 года (тогда он стоил 52,7 рублей).

В декабре прошлого года доллар стоит 74,68 российских рублей, а евро — 84,52. Как оказалось, это не предел, так как только по официальным курсам доллар достигал 132,8 российских рублей, а евро — 175 (после начала массового ухода и приостановки работы иностранных компаний на российском рынке).

В Министерстве финансов объявили, что резкий рост доллара произошел после чрезмерного укрепления российского рубля в конце июня, однако экономисты считают, что доллар «за 60 российских рублей сильно не уйдет» при любом развитии событий.

Сейчас доллар «раскачивается» только по одной причине — из-за недостаточно сбалансированного рынка. В Минфине РФ неоднократно заявляли, что в конце первого месяца лета российский рубль и так и так пройдет пик укрепления и начнет стабилизироваться по отношению к другим валютам.

Более того, в Минфине и ЦБ России могут поддержать спрос на валюту не только у населения, но и бизнеса. Это также сыграет роль в курсе валют, однако только ближе к сентябрю, когда ситуация на валютном рынке стабилизируется. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что оптимальный курс для бюджета находится на уровне 70-80 рублей за доллар.