Российский бизнес могут принудить к выполнению госзаказа в интересах армии

Государственная дума РФ в первом чтении одобрила правительственный проект закона о праве властей «вводить специальные меры» для обеспечения «контртеррористических и иных операций за пределами страны».

Речь в документе в том числе идет и об увеличении рабочего времени, работе по выходным дням и запрете на на отказ от выполнения контрактов по государственному оборонному заказу. Таким образом, российский бизнес фактически принудят к обязательному выполнению государственного заказа в интересах армии.

Проект закона был внесен на рассмотрение премьер-министра Михаила Мишустина 30 июня 2022 года. Правительству России предлагалось предоставить право принимать решения о введении «специальных мер» на «отдельных производственных объектах».

При этом форма собственности таких предприятий не имеет значения — они не вправе отказываться от заключения государственных контрактов на поставку товаров и оказания услуг. В первую очередь речь идет о государственном оборонном заказе, однако не исключены и другие заказы от правительства РФ.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что правительство РФ приняло такое решение для поддержки «в частности, специальной военной операции на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины».

Ранее министр внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявлял, что президент России Владимир Путин подписал новый указ о подготовке к технической мобилизации. Такая мобилизация не предполагает «человеческий ресурс», однако предприятия и заводы России скорее всего будут переведены на «особый режим».