МИД Китая назвал «шуткой века» слова Столтенберг про оборонительный характер НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не расширяется с целью агрессии. Такие действия носят оборонительный характер.

Слова Столтенберга прокомментировал официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь. Он написал на своей странице в соцсети Twitter, что «оборонительный военный альянс — это шутка века».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс носит исключительно оборонительный характер, а его главная задача — недопустимо войны с Российской Федерацией из-за украинского кризиса. При этом ни в России, ни в Китае с такой позицией не согласны.

Так, секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что расширение НАТО ведет только к усилению напряженности, эскалации и дестабилизации безопасности на всем европейском континенте. Он указал на то, что Россия будет вынуждена принимать меры на вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Патрушев также напомнил про еще один альянс — AUKUS. Его создают Великобритания, США и Австралия якобы для обеспечения безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. При этом, он уверен, что новый альянс будет расширяться вместе со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.