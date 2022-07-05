Патрушев: решение НАТО объявить Россию врагом ведет к дестабилизации безопасности в Европе
Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что решение НАТО объявить Россию врагом, ведет к эскалации напряженности и дестабизилации безопасности в Европе.
Во время совещания по вопросам обеспечения национальной безопасности России на Дальнем Востоке Николай Патрушев подчеркнул, что нарушение военных сил и средств НАТО на восточном фланге «ни к чему хорошему не приведет».
По мнению Патрушева, НАТО пытается создать новый военный блок AUKUS с помощью Швеции и Финляндии, которые в скором времени вступят в Североатлантический альянс. Именно эти решения приведут к эскалации напряженности на европейском континенте.
Патрушев напомнил, что действия альянса противоречат Основополагающему акту Россия — НАТО, который де-юре продолжает действовать. Партнерство AUKUS (США, Великобритании и Австралии), к которому присоединятся скандинавские страны для деятельности в Индо-Тихоокеанском регионе, могут не усилить безопасность, а подорвать ее.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что процесс ратификации членства Швеции и Финляндии в альянсе уже начат. Он напомнил, что вступление стран в военно-политический блок произойдет крайне быстро, так как парламенты всех 30 государств-членов согласны с таким решением.
Опубликовано: Артем Дзюба
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