Патрушев: решение НАТО объявить Россию врагом ведет к дестабилизации безопасности в Европе

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что решение НАТО объявить Россию врагом, ведет к эскалации напряженности и дестабизилации безопасности в Европе.

Во время совещания по вопросам обеспечения национальной безопасности России на Дальнем Востоке Николай Патрушев подчеркнул, что нарушение военных сил и средств НАТО на восточном фланге «ни к чему хорошему не приведет».

По мнению Патрушева, НАТО пытается создать новый военный блок AUKUS с помощью Швеции и Финляндии, которые в скором времени вступят в Североатлантический альянс. Именно эти решения приведут к эскалации напряженности на европейском континенте.

Патрушев напомнил, что действия альянса противоречат Основополагающему акту Россия — НАТО, который де-юре продолжает действовать. Партнерство AUKUS (США, Великобритании и Австралии), к которому присоединятся скандинавские страны для деятельности в Индо-Тихоокеанском регионе, могут не усилить безопасность, а подорвать ее.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что процесс ратификации членства Швеции и Финляндии в альянсе уже начат. Он напомнил, что вступление стран в военно-политический блок произойдет крайне быстро, так как парламенты всех 30 государств-членов согласны с таким решением.