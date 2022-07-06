Урсула фон дер Ляйен: ЕК готовит экстренный план на случай отключения от поставок российского газа
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в середине июля странам ЕС будет предоставлен экстренный план действий на случай отключения от поставок российского газа.
Власти европейских стран уверяют в отсутствии опасности «замерзнуть зимой», но население ЕС серьезно обеспокоено. На фоне забастовок в Норвегии сначала выросли цены на энергоресурсы, а потом подрали еще раз после сообщения о плановых работах на «Северном потоке» с 11 июля.
Более того, некоторые европейские предприятия уже начали переводить работников или на сокращенный рабочий день, или в список ожидания простоя. В первую очередь дефицит газа может затронуть именно производственные предприятия, а уже потом «гражданскую инфраструктуру». Однако, так или иначе, экономика многих стран ЕС войдет в рецессию.
Некоторые страны уже пытаются предпринимать меры для экономии. Так, в ряде регионов Германии начали отключать электричество и горячую воду в определенные часы. Кроме того, в большинстве школ установили максимальную температуру не более 21 градуса.
В немецком Кельне активно снижают яркость уличного освещения на 50-70% в зависимости от времени суток, а в Веймаре фонари начали включать на несколько часов позже. И это только часть комплексных мер, которые планируют принять центральные власти ФРГ.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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