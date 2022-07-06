Автор книг о Гарри Поттере призвала британского премьера Бориса Джонсона уйти в отставку

Писательница Джоан Роулинг, наиболее известная по серии книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, призвала уйти премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в отставку.

Роулинг написала в своем Twitter о том, как «лопата» Джонсона «плавиться от палящей жары земного ядра». Она призвала британского премьер-министра прекратить рыть себе могилу. Свое сообщение писательница сопроводила хештегом JohnsonMustGo.

В последнее время официальный Лондон испытывает большие проблемы. Об отставке из-за недовольства политикой Джонсона объявили несколько высокопоставленных чиновников.

В числе прочих министр финансов, здравоохранения, глава консервативной партии по делам молодежи, а также торгового представительства. Кроме того, об отставке «по собственному желанию» подумывают сразу несколько секретарей парламента Великобритании.

Ранее с поста ушел экс-замглавы МИД Великобритании из-за скандала в баре. Будучи пьяным он приставал к мужчинам. Примечательно, что чиновник все же остался депутатом парламента, но перестал иметь отношение к британскому внешнеполитическому ведомству.