Песков прокомментировал сообщения о возможном уходе Джонсона с поста премьер-министра

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на сообщения о возможном уходе Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании заявил, что «мы его тоже не любим»

Песков отметил, что для российских властей правительственный кризис Великобритании — не первостепенная тема. В Кремле эти сообщения никак не отслеживают, однако «что касается самого господина Джонсона, он очень нас не любит, мы его тоже».

Представитель Кремля также прокомментировал вопрос, не означает ли отставка премьер-министра Великобритании «провал антироссийской риторики». По словам Пескова, правительству России не нужно давать оценку этой самой риторики, потому что британская политическая система — очень запутанная.

Дмитрий Песков подчеркнул, что руководить правительством Великобритании, может человек, который вообще не имеет общественной поддержки и, «вероятно, к таким политикам относиться Борис Джонсон».

Ранее телеканал Sky News сообщил, что в районе 14:00 по московскому времени премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделает заявление по поводу своей отставки из правительства. Ранее из-за потери доверия к британскому премьеру, свои посты покинули несколько высокопоставленных чиновников.