Песков прокомментировал сообщения о возможном уходе Джонсона с поста премьер-министра
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на сообщения о возможном уходе Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании заявил, что «мы его тоже не любим»
Песков отметил, что для российских властей правительственный кризис Великобритании — не первостепенная тема. В Кремле эти сообщения никак не отслеживают, однако «что касается самого господина Джонсона, он очень нас не любит, мы его тоже».
Представитель Кремля также прокомментировал вопрос, не означает ли отставка премьер-министра Великобритании «провал антироссийской риторики». По словам Пескова, правительству России не нужно давать оценку этой самой риторики, потому что британская политическая система — очень запутанная.
Дмитрий Песков подчеркнул, что руководить правительством Великобритании, может человек, который вообще не имеет общественной поддержки и, «вероятно, к таким политикам относиться Борис Джонсон».
Ранее телеканал Sky News сообщил, что в районе 14:00 по московскому времени премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделает заявление по поводу своей отставки из правительства. Ранее из-за потери доверия к британскому премьеру, свои посты покинули несколько высокопоставленных чиновников.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
-
-
-
США и Великобритания подняли тревогу по поводу китайского шпионажа
Директор ФБР Кристофер Рэй во время совместного выступления с генеральным директором М15 Кеном МакКаллумом заявил, что Пекин полон решимости украсть американские и британские технологии для получения конкурентной выгоды.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Токаев поручил наладить транзит нефти из Казахстана в обход России
Песков: Путин не планирует уходить
Минобороны Польши: посол Украины в Германии Мельник стал «идиотом Кремля»
Песков прокомментировал сообщения о возможном уходе Джонсона с поста премьер-министра
Бизнесмен Алишер Усманов отозвал судебный иск о разводе с Ириной Винер