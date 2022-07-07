Sky News: Борис Джонсон выступит с заявлением по своей отставке около 14:00 по мск

Телеканал Sky News сообщил, что около 14:00 по московскому времени премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступит с заявлением по своей отставки из правительства.

По информации Sky News, премьер-министр Великобритании намерен уйти со своего поста в ближайшие часы. Информацию частично подтвердила авторитетная газета The Times, где говориться, что Джонсон сделает «громкое заявление».

В The Times также говориться, что если Джонсон «продолжит держаться за пост, то на следующей недели Великобритания испытает еще большее недоверие к правительству». Напомним, ранее свои должности из-за недоверия к премьер-министру покинули несколько высокопоставленных британских чиновников.

В числе прочих министр финансов, здравоохранения, глава консервативной партии по молодежным делам, директор торгового представительства и сразу три секретаря парламента Великобритании.

Кроме того, уйти в отставку премьер-министр Бориса Джонсона призвала и писательница Джоан Роулинг. Автор книг о Гарри Поттере написала, что «не стоит копать дальше, когда лопата плавиться под палящей жарой земного ядра». К своему посту она добавила хештег JohnsonMustGo.