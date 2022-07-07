Вслед за Нидерландами: польские фермеры массово протестуют в Варшаве

Протесты фермеров в Нидерландах начались еще 29 июня 2022 года и практически не стихают. Фермеры недовольны новым законом «О снижении выброса азота».

В Польше фермеры также недовольны новой аграрной поливкой властей. По их мнению, она приведет к увеличению расходов на производство, а значит и на конечный продукт, который «никто не будет покупать за такую цену». В частности, речь идет о подорожании удобрений и импорта сельхозпродукции из-за границы.

В Нидерландах протесты фермеров складываются по несколько другой причине. Парламент страны принял новый закон «О снижении выброса азота». Фактически это приведет к сокращению производства на фермерских хозяйствах.

Если в Польше протесты проходят централизовано в столице, то в Нидерландах фермеры перекрывают дороги к своим населенным пунктам, выходят на центральные площади и движутся в сторону мэрий. В одном из городов фермеры привезли на протест старый танк.

На прошлой неделе нидерландские фермеры засыпали сеном дом министра природы страны. Протестующие постоянно скандируют, что «европейские бюрократы погубят дело всей их жизни из-за экологической повестки». На этой неделе фермеры прорывают полицейские оцепления и движутся к центральным площадям городов.