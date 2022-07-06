В Нидерландах тысячи фермеров протестуют против закона о снижении выброса азота
Фермеры боятся, что из-за нового закона «О снижении выброса азота», они могут остаться без работы или вовсе обанкротиться. Они перекрывают дороги и направляются к мэриям городов.
При этом протесты фермеров начались еще 29 июня и стихли лишь на несколько дней. Теперь протестующие перекрывают городские и проселочные дороги, идут напрямую к теле- и радиоцентрам своих населенных пунктов и даже привозят тяжелую технику (одна из групп привезла танк).
На прошлой неделе протестующие засыпали сеном дом министра природы. Протестующие постоянно скандируют, что «евробюрократы погубят дело их жизни из-за экологической повестки».
На этой неделе фермеры на тракторах прорывают полицейские оцепления и продвигаются к центральным площадям своих населенных пунктов. Их цель — коммуникационные центры и городские управления (вроде мэрии).
Это не первые протесты в Европе по поводу экологических законов, однако в Нидерландах до лета этого года не было столь массовых собраний митингующих. В правительстве страны пока никак не комментируют ситуацию.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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