В Нидерландах тысячи фермеров протестуют против закона о снижении выброса азота

Фермеры боятся, что из-за нового закона «О снижении выброса азота», они могут остаться без работы или вовсе обанкротиться. Они перекрывают дороги и направляются к мэриям городов.

При этом протесты фермеров начались еще 29 июня и стихли лишь на несколько дней. Теперь протестующие перекрывают городские и проселочные дороги, идут напрямую к теле- и радиоцентрам своих населенных пунктов и даже привозят тяжелую технику (одна из групп привезла танк).

На прошлой неделе протестующие засыпали сеном дом министра природы. Протестующие постоянно скандируют, что «евробюрократы погубят дело их жизни из-за экологической повестки».

На этой неделе фермеры на тракторах прорывают полицейские оцепления и продвигаются к центральным площадям своих населенных пунктов. Их цель — коммуникационные центры и городские управления (вроде мэрии).

Это не первые протесты в Европе по поводу экологических законов, однако в Нидерландах до лета этого года не было столь массовых собраний митингующих. В правительстве страны пока никак не комментируют ситуацию.