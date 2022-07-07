Германия отказалась поставлять Украине бронетранспортеры Fuchs

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Германия не будет поставлять Вооруженным силам Украины бронетранспортеры Fuchs, которые стоят на вооружении НАТО.

Последнее время немецкая сторона все чаще отказывается от поставок военной техники в Украину. Другие европейские страны, по крайней мере, сокращают объем военной помощи. При этом никаких официальных комментариев по этому поводу практически нет.

Канцлер Германии Олаф Шольц практически всегда комментирует такие отказы. Так, недавно он заявил, что украинские военные не обучены обращаться с военное тяжелой техникой НАТО, а обучение — не быстрый процесс. По его словам, поставки не затягиваются, просто военных необходимо обучить. Военная техника — это не то, что можно купить в автосалоне.

Военные аналитики полагают, что в скором времени Запад полностью прекратит поставки вооружения ВСУ, пока не разрешит внутренние конфликты. Например, Польша предоставила Украине танки Т-72, а взамен должна была получить современные «Леопарды», однако так их и не получила.

Кроме того, есть вероятность, что военные Украины не вернуться с техникой и после обучения в Великобритании, которое они проходят в данный момент. Правда, причина будет скорее не в отказе британской стороны, а в политическом кризисе, вызванным уходом Бориса Джонсона.