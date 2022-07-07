Борис Джонсон: Я буду оставаться у власти до избрания нового лидера партии и премьера
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально заявил о своей отставки с поста. Он отметил, что это не его решение, а правящей консервативной партии страны.
Джонсон подчеркнул, что будет оставаться в британской власти до тех пор, пока консервативная партия не выберет нового лидера и премьер-министра Великобритании. График выборов в стране будет объявлен на следующей неделе.
Британский премьер поблагодарил общество за возможность быть премьер-министров великой страны. Он добавил, что ему грустно оставаться «лучшую работу на свете».
О том, что Джонсон уйдет с поста стало известно за несколько часов до его официального заявления. Сначала об этом сообщило несколько авторитетных СМИ, в том числе и телеканалы Великобритании, а потом он сделал звонок королеве Елизавете II.
Джонсона несколько недель призывали уйти «по собственному желанию». Так, несколько министров покинули свои посты в знак несогласия с политикой британского премьера. Вчера с поста премьера призвала уйти писательница Джоан Роулинг.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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