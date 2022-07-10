Corriere della Sera: Германия тормозит с выделением помощи Украины в размере 9 млрд евро

Авторитетная газета Corriere della Sera сообщает, что правительство Германии всеми силами тормозит выделение помощи украинской стороне в размере обещанных 9 миллиардов евро.

Решение о выделении пакета помощи Украине в 9 млрд евро было принято на саммите Евросоюза в конце июня 2022 года. Тем не менее, министр финансов ФРГ Кристиан Линдер не одобряет намерения Еврокомиссии финансировать Украину насчет общего европейского долга.

Линдер указывает на то, что подобные действия производились во время пандемии коронавируса, после чего и внутри самого ЕС некоторым странам потребовалась дополнительная помощь, а экономика даже больших государств чуть не вошла в рецессию.

Corriere della Sera утверждает, что блокировки пакета помощи очень раздражает украинские власти. При этом такие действия происходят на фоне попыток Германии обойти ряд санкций (например, с поставкой турбины для «Северного потока» из Канады в Россию).

Эксперты предполагают, что конфликт вызывал увольнение украинского посла в Берлине Андрея Мельника, так как тот не смог решить вопрос с Германией. Киев не может ставить Берлину условия в отказе от российских энергетических ресурсов, так как пока Берлин не получит газ, Киев — не получит помощь.