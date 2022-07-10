CBS News: в США считают санкции против России неэффективными из-за цены на нефть

Авторитетное издание CBS News утверждает, что США считают антироссийские санкции неэффективные по одной простой причине — резко растущей стоимости на нефть.

При росте мировых цен на нефть, западные санкции практически не оказывают никакого влияния на российскую политику. При этом у Европы попросту нет возможности быстро сократить свою зависимость от нефти из России. Фактически, санкции только помогают финансировать российский бюджет благодаря дорогому сырью, а дорогим оно стало из-за санкций.

Более того, летом традиционно спрос на топливо растет во всем мире, так как люди отправляются в автопутешествия. Вслед за летним сезоном начинают расти цены — на следующие поставки нефти, переработки и топлива. При этом рост нефти начался задолго до сезона, а значит, худшее еще впереди.

До начала специальной военной операции в Украине максимальная зафиксированная стоимость на нефть не превышала 89 долларов за баррель, однако сегодня торгуется на уровне 111 долларов за баррель. Даже с учетом максимального дисконта в 20%, она все равно стоит выше, чем в докризисный период.

Ранее президент США Джо Байден назвал целью своего предстоящего визита в Саудовскую Аравию «противостоянием России». При этом американский лидер не уточнил, что именно имеет ввиду. Эксперты сразу сделали вывод о нефти, так как Эр-Рияд чуть ли не единственный поставщик, который может обеспечить бесперебойную поставку нефти в Европу, однако согласен только на долгосрочные контракты.

При этом Европу не сильно устраивают долгосрочные контракты, потому что она не сможет реализовать «зеленую программу» к 2025-2035 годам. Кроме того, многим странам придется выйти из Парижского климатического соглашения, которое попросту не будет иметь никакой силы при долгосрочных поставках газа откуда угодно.