Путин и Лукашенко обсудили по телефону «калининградский транзит» и вопросы обороны двух государств
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры двух государств затронули сразу несколько важных тем.
В первую очередь разговор касался «калининградского транзита». Ранее стало известно, что Литва не идет на уступки по доставке подсанкционных товаров через свою территорию в Калининградскую область, но и расширяет список товаров, которые теперь запрещено провозить из остальной части России.
Президенты также обсудили ход специальной военной операции России в Украине. Пока подробностей не сообщается, однако скорее всего речь шла о взятии под контроль еще нескольких населенных пунктов в ЛНР, о чем ранее сообщал представитель народной милиции республики Иван Филипоненко.
Лукашенко и Путин поговорили и о ситуации, которая складывается сегодня на постсоветском пространстве: протесты в Узбекистане, попытках разбить логистические цепочки, отрезать среднеазиатские республики от центральной России и другом.
Важная тема обсуждения касалась постройки белорусского порта в России, а также поставок российских энергетических носителей в Европу. Все эти действия требуют дополнительной обороноспособности.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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