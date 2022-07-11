Путин и Лукашенко обсудили по телефону «калининградский транзит» и вопросы обороны двух государств

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры двух государств затронули сразу несколько важных тем.

В первую очередь разговор касался «калининградского транзита». Ранее стало известно, что Литва не идет на уступки по доставке подсанкционных товаров через свою территорию в Калининградскую область, но и расширяет список товаров, которые теперь запрещено провозить из остальной части России.

Президенты также обсудили ход специальной военной операции России в Украине. Пока подробностей не сообщается, однако скорее всего речь шла о взятии под контроль еще нескольких населенных пунктов в ЛНР, о чем ранее сообщал представитель народной милиции республики Иван Филипоненко.

Лукашенко и Путин поговорили и о ситуации, которая складывается сегодня на постсоветском пространстве: протесты в Узбекистане, попытках разбить логистические цепочки, отрезать среднеазиатские республики от центральной России и другом.

Важная тема обсуждения касалась постройки белорусского порта в России, а также поставок российских энергетических носителей в Европу. Все эти действия требуют дополнительной обороноспособности.