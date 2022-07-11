Представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что силы Донецкой и Луганской народных республик совместно с российской армией взяли под контроль населенные пункты Владимировки и Триполья в ДНР.

Филипоненко подчеркнул, что населенные пункты Владимировки и Триполья полностью освобождены совместно союзным силам, а также шестым отдельным казачьим полком. Ранее посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявлял о подготовке союзных сил к зачистке Северска.

По словам Мирошника, войска ДНР, ЛНР и российской армии продолжают наступление на Северск, который по конституции находится на территории Донецкой народной республики. По его словам, некоторые населенные пункты на пути к Северску, такие как Григоровка, уже освобождены союзными войсками.

Специальная военная операция России в Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент страны Владимир Путин называл ее целью «денацификацию и демилитаризацию» соседнего государства. В начале июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что над территорией ЛНР установлен полный контроль.

Министерство обороны России ежедневно отчитывается об обстановке на территории ДНР, ЛНР и Украины. Руководство России неоднократно заявляло, что готова к продолжению переговорного процесса с украинскими властями, однако именно они его прервали.