Politico: Байден не решит проблему высокой цены топлива поездкой на Ближний Восток

Авторитетное политическое издание Politico сообщает, что президенту США Джо Байдену не удасться сбить высокую стоимость топлива своим визитом в ближневосточные страны.

В статье Politico указывается то, что Саудовская Аравия в принципе не обладает достаточным объемом нефти для того, чтобы выделить ее на США и Европейский союз. В свою очередь, разработка новых месторождений и налаживание добычи — это огромные инвестиции и сроки.

Кроме времени, которого у США и Европы попросту нет, для выделения любых дополнительных объемов нефти необходимо достижения согласия между всеми членами ОПЕК+, в которые входит и Россия. Таким образом, поездка Байдена на Ближний Восток ровный счетом не приведет к результатам.

Отмечается, что даже если Саудовская Аравия пойдет на уступки и заполнит глобальный рынок нефтью, это никак не может гарантировать снижение стоимости топлива. Большая часть стоимости формируется исходя не из добычи, а логистики и переработки.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что отправляется в Саудовскую Аравию для противостояния России. Кроме того, он считает, что президентский визит в королевство поможет «победить конкуренцию с Китаем». За три дня он намерен посетить: Саудовскую Аравию, Израиль и Иорданию.