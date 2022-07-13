Конашенков: российские ПВО перехватили пять украинских ракет «Точка-У»

Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков заявил, что российские ПВО перехватили сразу пять украинских ракет «Точка-У».

Конашенков подчеркнул, что перехват произошел на территории Луганской народной республики (ЛНР) в Херсонской области в среду, 13 июля 2022 года. Подробности инцидента не сообщаются, однако представитель Минобороны РФ отметил, что российские ПВО «сработали отлично».

Ранее представитель Луганской народной республики (ЛНР), офицер Народной милиции Андрей Марочко заявил, что союзные средства противовоздушной обороны эффективны на 98% против ракет ВСУ.

Марочко указал на то, что ПВО союзных войск способны сбивать ракеты «Точка-У», «Смерч», «Ураган», «Град», HIMARS и БМ-21. Кроме того, по словам офицера, ВСУ практически ежедневно наносят удары по ЛНР на протяжении последнего месяца.

ВСУ способны нести обстрелы по населенным пунктам в радиусе 120 километров от Артемовска. Под зону действия украинских ракет попадает в том числе и столица ЛНР, а также Алчевск, Стаханов, Рубежное, Лисичанск, Северодонец и другие населенные пункты.