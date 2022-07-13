Представитель ЛНР заявил об эффективности ПВО на 98%

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что союзные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбивают до 98% ракет, выпущенных с территории Украины.

Андрей Марочко подчеркнул, что луганские ПВО эффективны и портив реактивных систем залпового огня (РСЗО) и ракетного комплекса «Точка-У» Вооруженных сил Украины.

По словам офицера, на протяжении месяца ВСУ ежедневно наносят удары по территории ЛНР с применением тактических ракетных комплексов «Точка-У», «Смерч», «Ураган», «Град», HIMARS и БМ-21.

Марочко указал на то, что ВСУ ведут обстрелы по городам и селам в радиусе 120 километров от Артемовска, где расположены союзные средства противовоздушной обороны. В этот радиус попадает и столица ЛНР, а также такие населенные пункты как Алчевск, Стаханов, Рубежное, Лисичанск, Северодонец и другие.

Напомним, ранее ВСУ обстреляли населенный пункт Новая Каховка. В результате пострадали десятки жилых домов, а также взорвался склад с селитрой. В Хернсконской облачит ранения получили около 90 человек.