Сотрудницу офиса микрозаймов в Москве убили из-за долга в 30 тысяч рублей

В понедельник стало известно об убийстве сотруднице кредитно-финансовой организации в центре Москвы. Сегодня Следственный комитет России по столице поделился подробностями.

По сообщению пресс-службы Следственного комитета России по Москве, в ближайшее время обвинения намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу до вынесения приговора.

Причиной убийства в ведомстве называют отсутствие возможности вернуть долг. При этом сумма долга обвиняемого в убийстве составляла 30 тысяч российских рублей. Из-за того, что он не смог вернуть долг, решил расправиться с сотрудницей офиса микрозаймов.

Убитая женщина была обнаружена утром 11 июля 2022 года на рабочем месте в офисе в центре Москвы с огнестрельными ранениями. Известно, что она была 1971 года и постоянно проживала в российской столице.

Нападавшего убийцу нашли по горячим следам. В офисе кредитно-финансовой организации и на близлежащих улицах в Москве установлены камеры видеонаблюдения, благодаря которым оперативникам удалось выйти на обвиняемого в кратчайшие сроки.