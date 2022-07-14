Сотрудницу офиса микрозаймов в Москве убили из-за долга в 30 тысяч рублей
В понедельник стало известно об убийстве сотруднице кредитно-финансовой организации в центре Москвы. Сегодня Следственный комитет России по столице поделился подробностями.
По сообщению пресс-службы Следственного комитета России по Москве, в ближайшее время обвинения намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу до вынесения приговора.
Причиной убийства в ведомстве называют отсутствие возможности вернуть долг. При этом сумма долга обвиняемого в убийстве составляла 30 тысяч российских рублей. Из-за того, что он не смог вернуть долг, решил расправиться с сотрудницей офиса микрозаймов.
Убитая женщина была обнаружена утром 11 июля 2022 года на рабочем месте в офисе в центре Москвы с огнестрельными ранениями. Известно, что она была 1971 года и постоянно проживала в российской столице.
Нападавшего убийцу нашли по горячим следам. В офисе кредитно-финансовой организации и на близлежащих улицах в Москве установлены камеры видеонаблюдения, благодаря которым оперативникам удалось выйти на обвиняемого в кратчайшие сроки.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
WSJ: сделка по зерновому вопросу предполагает прекращение огня на Украине
Дана Борисова попросила подписчиков скинуться ей по 100 рублей
ВСУ нанесли ракетный удар по заводу «Сокол» в Новой Каховке возле Херсона
Шарий утверждает, что взрывная волна ударила по роддому в Виннице
Еврокомиссия разрешила железнодорожный транзит в Калининград через Литву