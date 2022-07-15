Еврокомиссия разъяснила некоторые антироссийские санкции

Европейская комиссия предложила разъяснения по антироссийским санкциям. В ведомстве отмечают, что они не могут быть направлены против сельскохозяйственной продукции страны.

Сегодня, 15 июля 2022 года, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила разъяснить санкции, направленные против России. По ее словам, они не были и не могут быть направлены против сельскохозяйственной продукции страны.

Ранее сообщалось, что седьмой пакет санкций называют «золотым», так как он скорее всего будет включать в себя полное или частичное эмбарго на российское золото. При этом ЕК хочет скорректировать ряд ограничений против России, чтобы избежать проблем с поставками продовольствия.

Кроме того, Еврокомиссия намерена в очередной раз продлить санкции, действующие против России с 2014 года. В этот раз их продлевают всего на полгода — до января 2023 года.

Комиссар ЕС по энергетическим вопросам Марош Шефчович отметил, что документ по санкциям будет опубликован только после того, как все 27 стран союза их согласуют. Он добавил, что седьмой пакет санкций можно назвать «шестым с половиной», так как он не настолько объемный, как предыдущий.