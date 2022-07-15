ЕС готовит «золотой пакет» санкций против России

Под седьмой пакет санкций Европейского союза в отношении Российской Федерации попадает золото. Кроме того, ЕК планирует «прикрыть» чуть возможностей для обхода экономических ограничений.

Комиссар ЕС по энергетическим вопросам Марош Шефчович заявил, что седьмой пакет санкций в отношении Российской Федерации будет опубликован только после того, как все 27 стран-членов союза его согласуют.

Шефчович не назвал точные сроки согласования седьмого пакета санкций, однако отметил, что «Еврокомиссия может одобрить документ уже сегодня». Кроме того, он назвал седьмой пакет «шестым с половиной», так как документ будет намного скромнее предыдущих экономических ограничений.

Для утверждения «золотого пакета» санкций послы ЕС соберутся на следующей неделе — в последнюю рабочую неделю перед летними каникулами. Шефчович подчеркнул, что седьмой пакет будет согласован быстрее предыдущего.

По его словам, прошлый пакет санкций против России не удавалось быстро согласовать из-за резких возражений Венгрии по поводу частичного нефтяного эмбарго. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан до сих пор считает, что антироссийские санкции — самоубийство для экономики Европейского союза.